Около 3 тысяч проб провели для контроля качества воды в Домодедове в 2025 году

Качество питьевой воды в микрорайоне Северный ежедневно контролируют специалисты Домодедовского водоканала. В прошедшем году было проведено около 3 тысяч проб на соответствие воды санитарным нормам и ее безопасность для жителей.

Вода из несанкционированных или неизвестных источников может представлять серьезную опасность для здоровья горожан, поэтому регулярный лабораторный контроль является неотъемлемой частью системы жизнеобеспечения округа.

Сотрудники испытательной лаборатории — девять химиков и биологов — следят за всеми этапами водоснабжения. Пробы отбирают со скважин, резервуаров чистой воды и трубопроводов, а затем проводят комплексный анализ по химическим, микробиологическим и органолептическим показателям. Многие анализы требуют ручной работы, точности и профессионального опыта. Оценке подлежат до 20 тысяч параметров, что позволяет выявлять даже незначительные отклонения в качестве воды.

Лаборатория ежедневно подтверждает, что вода, поступающая в дома Домодедова, соответствует установленным требованиям.