Около 3 тысяч новых растений посадят в Балашихе ко Дню города

В преддверии Дня города в Балашихе начались работы по озеленению памятных мест и общественных территорий. Первой площадкой, где появились яркие цветочные композиции, стала площадь Славы. Об этом сообщила начальник отдела благоустройства и озеленения МБУ «Благоустройство — Балашиха» Юлия Соловьева.

В этом году в городском округе высадят 2860 кустовых георгин. Эти яркие цветы украсят площадь Славы, территорию у Звонницы и сквер перед зданием администрации.

«Для нас очень важно, чтобы к Дню города знаковые места были украшены живыми цветами. Они создают праздничное настроение и подчеркивают атмосферу торжества», — отметила Юлия Соловьева.

Озеленение общественных пространств — часть комплексной программы благоустройства Балашихи. Регулярно обновляются газоны, высаживаются деревья, создаются новые цветочные композиции, чтобы сделать город комфортнее и красивее. Эти работы подчеркивают заботу о жителях и стремление властей создать уютную городскую среду.

В 2024 году Балашиха отмечает 195-летие. Основными площадками для празднования станут парки «Пехорка» и «Пестовский». Ожидается, что цветочные композиции и обновленные зеленые зоны добавят ярких красок и создадут праздничную атмосферу для всех жителей и гостей города.