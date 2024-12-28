Около 3 тысяч нелегальных такси отправили на штрафстоянки Подмосковья в 2024 году

Итоги работы по борьбе с незаконными таксомоторными перевозками подвели в Минтрансе Подмосковья. За год на штрафстоянки отправили около трех тысяч нелегальных такси.

«Количество нарушений со стороны таксистов Подмосковья сократилось на 7% по сравнению с прошлым годом. Одно из наших главных направлений — борьба с нелегальными перевозчиками. Мы проверили более 15 тысяч машин такси, и около трех тысяч водителей работали без разрешения», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.

Автомобили нарушителей отправили на штрафстоянки, а в отношении таксистов составили более 18 тысяч административных протоколов.

Больше всего нелегальных такси выявили в аэропортах Домодедово и Шереметьево, а также в городских округах Домодедово, Котельники, Пушкинский, Химки — в местах с большим потоком пассажиров.

Благодаря системе «Такси-контроль» в Подмосковье обнаружили около 12 тысяч случаев несоблюдения региональных требований к такси. Легальный автомобиль должен иметь белый кузов с желтой светоотражающей полосой по бокам, серую окраску внизу по периметру, шашечный пояс на борту и световой фонарь на крыше.

На сегодняшний день в Подмосковье работает около 105 тысяч такси и более 34 тысяч перевозчиков.