Около 3 тысяч домов подключили к газу в Сергиево-Посадском округе за 3 года

Реализация президентской программы социальной газификации активно продолжается в муниципалитете. Всего в нее вошли 103 населенных пункта, за три года газ подведен почти к 3 тысячам домовладений, дополнительно построили свыше 100 километров газопроводов.

Теперь в программе могут принять участие и садоводческие некоммерческие товарищества. В Сергиево-Посадском округе действуют 603 СНТ, 75 из них изъявили желание стать участниками программы.

Депутат Государственной думы Сергей Пахомов, депутат Мособлдумы Олег Гаджиев, глава округа Оксана Ероханова и представители филиала «Мособлгаз Север» провели встречу с садоводами в СНТ «Сватково-1». В разговоре также приняли участие представители почти двух десятков товариществ.

На мероприятии садоводам объяснили механизм включения в программу, сроки ее реализации и возможности наиболее экономичного подключения. Собственник оплачивает только разводку по участку и ввод в дом, подключение приборов пользования. По инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева определены категории населения, для которых все работы и поставка оборудования стоимостью до 80 тысяч рублей будут выполнены бесплатно.