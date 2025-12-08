Около 3 тысяч человек пришли на работу в сферу ЖКХ Подмосковья с начала года

Около трех тысяч специалистов пришли на работу в сферу ЖКХ в Подмосковье с начала года. Это дворники, машинисты, водители, слесари и другие профессионалы.

Как рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий, работа по привлечению рабочих продолжается. Она направлена на создание профессиональной команды, которая обеспечит высокой качество услуг для жителей.

Так, с января 2,6 тысячи человек пришли на работу в муниципальные бюджетные учреждения, еще 323 трудоустроились в управляющие компании. Это более двух тысяч дворников, 307 машинистов, 250 водителей, 50 слесарей-сантехников, 19 электромонтеров и восемь электрогазосварщиков.

Вице-губернатор Владислав Мурашов отметил, что специалисты постоянно мониторят ситуацию и анализируют потребность в кадрах. Сейчас самыми востребованными профессиями на рынке являются дворники, сантехники и механизаторы.

«Мы стараемся всех специалистов коммунального хозяйства при необходимости обеспечить общежитиями, предоставить им социальную поддержку и профессиональное обучение», — сказал он.