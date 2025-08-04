Около 3 тысяч человек посетили фестиваль этнической музыки в Муранове

Музыкально-этнографический фестиваль «Поле фолка» прошел в музее-заповеднике «Усадьба „Мураново“ в Пушкино в минувшие выходные. Его посетили около трех тысяч человек.

Как рассказали в региональном Минкультуры, на фестивале выступили как известные артисты, так и молодые исполнитель фолк-музыки.

Гости услышали композиции в исполнении экспериментального проекта VDOMe, коллектива Hodila Izba, проекта «Видеоигры», номинанта международной премии World Music, этнографа Сергея Старостина и других. Кульминацией стали выступления Пелагеи и Zventa Sventana.

В рамках фестиваля также прошли народные игры, мастер-классы, ярмарка ремесленных товаров и экскурсии по музею.

Ожидается, что мероприятие станет ежегодным и поможет популяризировать музыку, вдохновленную культурными традициями России.