Около 3 тысяч человек посетили фестиваль домашних животных в Домодедове

Фестиваль домашних животных «Песель-фест» прошел в Домодедове в парке «Городской лес» 17 августа. Его посетили около трех тысяч человек.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, фестиваль прошел в Домодедове уже в третий раз. Он направлен на помощь животным и их хозяевам. Собачники рассказали о питании, дрессировке и других важных процессах в воспитании питомцев. Для гостей провели мастер-классы по изготовлению сувениров, ярмарку и конкурсы.

В парке регулярно подводят мероприятия для детей и взрослых, а также спортивные секции и многое другое.

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