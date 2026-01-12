За период новогодних каникул в парках Подмосковья побывали около трех миллионов гостей. Это более чем на 500 тысяч больше, чем за этот же период прошлого года. Этого удалось добиться благодаря большой программе благоустройства, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Этой зимой в парках Подмосковья обустроили 48 катков с искусственным льдом и 62 лыжные трассы. Для гостей провели 26 культурных и спортивных мероприятий, в том числе фестиваль фигурного катания, ледовые шоу и хоккейные матчи.

«Заметная работа нами проведена за последние годы в части благоустройства. Вы знаете, что это одна из целей нацпроекта. В Подмосковье мы уже привели в порядок более 40 лесопарков и городских парков», — напомнил Воробьев.

Губернатор призвал продолжать уделять внимание содержанию парков и других общественных пространств региона.

«Я очень надеюсь, что вы и дальше будете обращать внимание на качественное содержание и наполнение парков всем, что важно для наших жителей», — сказал он.