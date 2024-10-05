Около 3 километров теплосетей заменят в Дмитрове к ноябрю

Государственная программа по модернизации объектов теплоснабжения реализуется в Дмитрове. Специалисты заменят около трех километров теплосетей на девяти участках.

Модернизация теплосетей — важнейший этап, который обеспечит жителей качественным и бесперебойным теплоснабжением. Основная часть объема уже выполнена. На некоторых участках продолжаются сварочные работы и врезки.

«В Дмитровском округе все 1494 многоквартирных дома получили паспорта готовности. Все объекты социальной сферы также подготовлены к отопительному периоду. Наши специалисты провели работы по гидравлическим испытаниям, промывке и текущему ремонту 263,9 км тепловых сетей, планово-профилактические работы прошли на 78 котельных, текущий ремонт — на 22 центральных тепловых пунктах. Ресурсоснабжающими организациями были проведены пробные топки по всем МКД с централизованной системой отопления», — прокомментировал заместитель главы Дмитровского городского округа Сергей Колков.

Специалисты планируют завершить капитальные ремонты до середины ноября. Работы контролирует глава городского округа Илья Поночевный.

Помимо подготовки, проведено около 200 противоаварийных тренировок, где отработали внештатные ситуации. Так ответственные ведомства отрабатывают взаимодействие в случае непредвиденных ситуаций.

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