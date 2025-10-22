Около 3 километров ограждений установили вдоль дорог в Серпухове в 2025 году

В Серпухове принимают меры для снижения аварийности на дорогах. В настоящее время установили 58 противоскоростных валов и 340 знаков вблизи образовательных учреждений. Вскоре появятся еще 74 светофора.

Всего в Серпухове в 2025 году обновили более 12 тысяч дорожной разметки и 2,8 километра ограждений, установили три проекционных пешеходных перехода и отремонтировали 10 участков проезжих частей.

Несмотря на принимаемые меры, уровень дорожно-транспортных происшествий остается высоким. Специалисты администрации округа и ГАИ проводят профилактические рейды, направленные на повышение дисциплины среди участников дорожного движения.

Помимо этого, сотрудники «Мосавтодора» обустроили противоскоростные валы на улице Ворошилова вблизи Привокзальной площади.

«Напоминаю о необходимости использовать световозвращающие элементы в темное время суток для безопасности и лучшей видимости на дороге», — прокомментировал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.