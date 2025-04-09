Около 3 километров электросетей заменят у СНТ «Клен» под Солнечногорском

Энергетики проводят замену трех километров неизолированного провода на самонесущий изолированный в СНТ «Клен» под Солнечногорском. Модернизированные воздушные линии обеспечат надежное электроснабжение более 500 жителей.
Основная задача ремонтной программы — подготовка к осенне-зимнему сезону 2025–2026 годов и обеспечение безопасной эксплуатации электросетевого хозяйства.
«Компания „Россети Московский регион“ в 2025 году в рамках ремонтной программы в городском округе Солнечногорск заменит более 30 трансформаторных подстанций, 21 выключатель, 19 километров воздушных линий. Также специалисты расчистят более 200 гектаров трасс линий электропередач от древесно-кустарниковой растительности, угрожающей падением на провода», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.
Большая часть работ запланирована на период между завершением текущего осенне-зимнего сезона и началом следующего.
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