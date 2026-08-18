Около 280 человек приняли участие в юнармейской игре «Юный снайпер» в Подмосковье
В Домодедове состоялась пятая всероссийская военно-спортивная игра «Юный снайпер». Соревнования организовало региональное отделение движения «Юнармия» при содействии Министерства информации и молодежной политики Подмосковья.
Участниками состязаний стали 40 команд, объединивших 280 юношей и девушек из Московской и Калужской областей. Ребята проходили 12 испытаний на скорость, меткость и выносливость. В программу вошли нормативные блоки по сборке оружия, эстафеты с метанием гранат, викторина по истории отечественного вооружения и командные сражения в лазертаг.
«В этом году военно-спортивная игра проходит в регионе в пятый раз. И с каждым годом в ней участвуют все больше ребят. Например, в прошлом году было всего 20 команд, а в этом 40 — это 280 юнармейцев из Московской и Калужской областей», — отметила министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.
Особое внимание организаторы уделили стрелковым дисциплинам, включая стрельбу из винтовки, лазерный тир и тактическую полосу препятствий. Новыми этапами программы стали управление беспилотными летательными аппаратами и оказание первой медицинской помощи с реанимацией на тренажере.
«С каждым разом мы стараемся усовершенствовать конкурсную программу игры. В этом году мы решили добавить не совсем профильные для снайперской подготовки дисциплины, такие как управление беспилотным летательным аппаратом и первая помощь, но тем не менее мы считаем эти конкурсы важными для проведения, поскольку молодым людям очень важно владеть данными навыками», — сказал начальник штаба регионального отделения «Юнармии» Евгений Лукошников.
По итогам всех этапов первое место завоевал отряд из Подольска, а призовые места достались представителям Чехова, Домодедова и Можайска.