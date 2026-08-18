Около 280 человек приняли участие в юнармейской игре «Юный снайпер» в Подмосковье

Участниками состязаний стали 40 команд, объединивших 280 юношей и девушек из Московской и Калужской областей. Ребята проходили 12 испытаний на скорость, меткость и выносливость. В программу вошли нормативные блоки по сборке оружия, эстафеты с метанием гранат, викторина по истории отечественного вооружения и командные сражения в лазертаг.

«В этом году военно-спортивная игра проходит в регионе в пятый раз. И с каждым годом в ней участвуют все больше ребят. Например, в прошлом году было всего 20 команд, а в этом 40 — это 280 юнармейцев из Московской и Калужской областей», — отметила министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.