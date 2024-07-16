Около 28 тысяч обращений поступило в администрацию Балашихи за полгода

За первое полугодие 2024 года на горячую линию администрации города Балашиха поступило около 28 тысяч звонков от местных жителей. Из общего числа было зарегистрировано 14 тысяч обращений.

Основные запросы жителей касались вопросов ЖКХ и благоустройства города, таких как уборка дворов и общественных мест, уход за зелеными насаждениями и ремонт дорог.

«Принимаем вопросы, касающиеся разных сфер жизни нашего населения, на отработку передаем соответствующему управлению администрации Балашихи. Вместе мы делаем наш город лучше, наши дома более комфортными для проживания. Не нужно оставаться в стороне. Пусть жители обращаются — мы готовы всегда помочь», — отметила руководитель службы горячей линии Карина Кудряшова.

Горячая линия администрации Балашихи работает круглосуточно без перерывов и выходных по принципу «одного окна». Телефон для обращения: +7 495 529-11-90. Жители могут оставить заявку по всем вопросам, попадающим под компетенцию администрации, включая использование мобильного приложения для обращений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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