Около 270 тысяч человек посетили Дмитров в новогодние праздники

Туристический поток в Дмитрове в новогодние праздники составил около 270 тысяч человек. Большой популярностью пользовались горнолыжные курорты.

Немало туристов посетили фестиваль воздушных шаров «Яблоки на снегу» — одна из визитных карточек муниципалитета. В этом году мероприятие стало юбилейным. В небо поднялись 35 ярких аэростатов.

Все январские праздники проходил фестиваль «Громко. Ярко. Снежно». На Советской площади выступали артисты, а местные учреждения культуры проводили интерактивные программы. Гости и жители Дмитрова могли согреться горячим чаем, перекусить и купить сувениры ручной работы, а также сфотографировать у ледового городка.

«С огромным удовольствием хочу подвести итоги новогодних выходных, которые прошли у нас необычайно ярко и насыщенно. Мы постарались сделать этот праздничный период незабываемым для каждого жителя и гостя нашего округа, и, судя по их улыбкам и положительным отзывам, нам это удалось! На Советской площади каждый день проходили интерактивные программы, которые радовали и детей, и взрослых. В праздничных гуляниях приняли участие более 10 тысяч гостей» — прокомментировал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.