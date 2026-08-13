Около 27 тысяч жителей Подмосковья сделали прививки против клещевого энцефалита

На 12 августа в Подмосковье зарегистрировали 12 тысяч обращений к врачам после укусов клещей. Этот показатель остается ниже средних многолетних значений. Случаев клещевого вирусного энцефалита в регионе не выявили.

Прививку от инфекции сделали около 27 тысяч человек, среди которых более 10 тысяч детей. Вакцинация прежде всего предназначена для тех, кто выезжает в эндемичные районы или входит в группу профессионального риска.

Противоклещевую обработку провели на территории свыше шести тысяч гектаров. Более двух тысяч гектаров приходятся на летние оздоровительные учреждения.

При поездках на природу рекомендуют надевать светлую закрытую одежду, головной убор и высокую обувь, пользоваться репеллентами и регулярно осматривать себя и спутников. После возвращения необходимо проверить одежду, шерсть домашних животных и принесенные растения.

Ситуация с инфекциями, которые переносят клещи, остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Московской области.