Около 27 тысяч человек посетили фестиваль оперы в Коломне

В коломенском селе Шкинь 6 июня прошел ставший уже традиционным фестиваль «Шкинь-опера». С каждым годом он привлекает все больше участников и зрителей, являясь одним из самых ярких и масштабных культурных событий губернаторского проекта «Лето в Подмосковье».

В этом году насыщенная программа пятого фестиваля объединила литературное наследие Александра Пушкина с музыкальным искусством различных направлений — от оперы и симфонической классики до народного творчества.

«Этот фестиваль дарит каждому из нас возможность прикоснуться к великой истории и культуре нашего государства. Он напоминает о непреходящих ценностях — Родине, вере, семье, правде и воле. Именно эти идеалы всегда объединяли наш многонациональный и многоконфессиональный народ, позволяя добиваться великих побед и достижений, противостоять внешним и внутренним угрозам», — сказал глава округа Александр Гречищев.

На площади перед Свято-Духовским храмом в селе Шкинь развернулись народные гулянья, а на главной сцене выступили приглашенные гости: Государственная академическая симфоническая капелла России, академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, оркестр русских народных инструментов имени Н. П. Будашкина, заслуженный артист России Дмитрий Дюжев и многие другие.

Одной из главных новинок фестиваля в этом году стала площадка киностудии «Союзмультфильм». Специальная программа, подготовленная к 90-летию легендарной студии, стала частью культурной программы. Кроме того, гостям мероприятия были доступны гастрономические лавки, ярмарка с необычными сувенирами от местных мастеров и интерактивный исторический музей.