Около 27 тысяч человек посетили библиотеки Подмосковья в День открытых дверей

В прошедшие выходные в подмосковных библиотеках прошел День открытых дверей. В честь события для посетителей организовали разнообразные мероприятия. В этот день в учреждения региона пришли более 27 читателей.

В Минкульте Московской области рассказали, что сотрудники провели литературные вечера, встречи и беседы с писателями, художниками и другими творческими личностями. Также для желающих были организованы викторины и конкурсы, выставки, мастер-классы и многое другое.

Не забыли и про современные компетенции: программирование и робототехнику. Кроме того, прошли занятия по каллиграфии и шахматам, которые развивают когнитивные способности.

Для детей провели интерактивные уроки и показы фильмов. Также для ребят подготовили развивающие настольные игры.

В ведомстве отметили, что у всех, кто еще не был посетителями библиотек, была хорошая возможность записаться в читальный зал, действующий клуб или кружок.