Около 27 точек незаконной торговли снесли в Истре

В муниципальном округе Истра продолжается реализация поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева по наведению порядка и ликвидации незаконно размещенных нестационарных объектов торговли. Очередной такой киоск демонтировали в Дедовске возле Дома культуры.

Из-за систематического нарушения условий договора, а также из-за создания неудобства для жителей было принято решение убрать объект. Дополнительно этот киоск нарушал архитектурный облик города.

На сегодняшний день в округе с начала года в рамках региональной программы трансформации нестационарной торговли демонтировано уже 27 объектов НТО, не отвечающих требованиям законодательства и договорных обязательств. К примеру, ларек печати на улице Босова в Истре, там же павильон бывшей кулинарии, несколько торговых точек кофе по всему округу и другие.