Около 250 участников вышли на старт ночного забега в Балашихе

Третий белый ночной паркран, организованный атлетами клуба ЖеRunners, состоялся в Пестовском парке в Балашихе и собрал рекордное количество участников — 247 бегунов. Особенностью этого забега стал оригинальный дресс-код: все вышли на дистанцию в белой одежде и с включенными фонариками, что создало волшебную атмосферу.

Клуб ЖеRunners, помимо регулярных пробежек, известен организацией масштабных беговых событий. За два года существования сообщества уже прошло три марафона у дома, два из которых — под эгидой клуба. Самым массовым стал марафон в феврале 2025 года, где приняли участие почти 400 человек. Такие мероприятия не только популяризируют спорт и здоровый образ жизни, но и объединяют любителей бега разных возрастов и уровней подготовки.

Паркраны и марафоны от ЖеRunners становятся яркими спортивными событиями Балашихи, собирая все больше поклонников активного образа жизни и создавая уникальное сообщество энергичных и целеустремленных людей.