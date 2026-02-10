Около 250 спортсменов приняли участие в лыжной гонке в Ленинском округе

Традиционные соревнования «Горкинская лыжня» прошли 8 февраля на территории музея-заповедника «Горки Ленинские». Участниками стали спортсмены в возрасте от трех до 70 лет.

Традиция проведения лыжных стартов в округе насчитывает 18 лет. Все началось с локальных соревнований, которые со временем выросли в масштабное событие для опытных спортсменов и начинающих. За всю историю турнира его отменяли всего дважды — из-за пандемии и неблагоприятной погоды, однако интерес к гонке с каждым годом только растет.

Директор музея-заповедника Евгений Сарамуд отметил, что для организаторов важно, чтобы гонка была не просто соревнованием, а событием, объединяющим разные поколения и показывающим, что музейное пространство может быть живым и вовлекающим.

В этом году участники преодолевали дистанции до пяти километров. Трасса проходила рядом с Научно-культурным центром «Музей В. И. Ленина» и отличалась спокойным рельефом, что позволяло сосредоточиться на технике.

Все финишеры получили памятные медали. Победителей в 25 возрастных группах наградили кубками, грамотами и призами от спонсоров.