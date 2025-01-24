Около 250 школьников из Ленинского округа прошли в областной этап Всероссийской олимпиады

Свыше 61 тысячи школьников Ленинского округа поучаствовали в отборочном туре Всероссийской олимпиады по различным предметам. Лучшие из них прошли в следующий этап.

Областной этап, в котором поучаствуют 249 школьников из Ленинского округа, начался 11 января. Уже прошли олимпиады по русскому, испанскому и немецкому языкам, астрономии, обществознанию и химии.

Участие в них приняли порядка 80 учеников муниципалитета. Остальным предстоит показать свои знания еще в 15 дисциплинах.

«Наша задача — максимально вовлекать ребят в олимпиадное движение, так как это открывает для них широкие возможности, а результаты олимпиад являются показателем качества школьного образования. Из 61 тысячи обучающихся, выполнивших задания школьного этапа, свыше пяти тысяч — прошли на муниципальный уровень, в котором определились почти 800 сильнейших учеников: 173 — заняли первые и 612 — другие призовые места», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

При этом большинство победителей предыдущего этапа подготовили педагоги Видновских школ № 7 и 10, гимназии, художественно-технического лицея и Лопатинской школы.