Около 250 подъездов многоквартирных домов обновят в Коломне

В городском округе Коломна продолжается ремонт подъездов многоквартирных домов. До конца года обновление проведут почти на 250 объектах, часть из которых уже введена в эксплуатацию после завершения работ.

Полностью завершен ремонт 38 подъездов, еще на 23 объектах работы продолжаются. В этом году обновление затронет 180 подъездов в Коломне, 58 — в Озерах и 11 — в сельских населенных пунктах округа.

В перечень работ входит не только косметическое обновление помещений. При необходимости подрядчики заменяют входные двери, восстанавливают лестничные марши и поручни, ремонтируют козырьки и отмостку, а также выполняют другие работы, необходимые для приведения мест общего пользования в нормативное состояние.

Перед началом ремонта материалы и цветовые решения согласовывают с советами многоквартирных домов, чтобы учесть мнение жителей.

Как отметил депутат Государственной думы Никита Чаплин, создание комфортной городской среды остается одним из ключевых направлений народной программы. По программе «Чистый округ» к 1 сентября планируется завершить ремонт 149 подъездов, еще 100 объектов, работы на которых финансируются за счет средств собственников, должны быть готовы к 15 ноября.