Около 250 молодых семей получили сертификаты на жилье в Подмосковье в январе

Реализация программы «Молодая семья» продолжается в Подмосковье. Только с начала года в ее рамках сертификаты на покупку жилья получили 246 семей из 45 округов. Об этом сообщили в Мособлдуме.

По словам председателя Комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Олега Гаджиева, на реализацию программы предусмотрено свыше 865 миллионов рублей.

«Многие молодые семьи к началу своего жизненного пути не имеют возможности обзавестись собственным жильем. Данная программа — помощник в решении этого вопроса. Выплаты семьи могут направить на покупку жилья или погашение ипотеки», — отметил Гаджиев.

Чтобы стать участником программы, необходимо соответствовать ряду условий: быть младше 35 лет, иметь статус нуждающихся, иметь прописку в Московской области, а уровень дохода должен быть достаточным для оплаты расчетной стоимости жилья.

Размер выплат от наличия детей. Так, для молодой семьи без ребенка предусмотрена финансовая поддержка не менее 30% расчетной стоимости жилья, а для тех, у кого есть дети — не менее 35%.

Выплаты можно направить на оплату договора купли-продажи или погашение ипотеки. Чтобы подать заявку на участие в программе, необходимо найти услугу «Молодая семья» на региональном портале.