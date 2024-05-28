Около 250 картин представили в Можайске на выставке ко Дню города

Художественная выставка открылась в Можайске ко Дню города. Все 250 работ объединяет одна тематика — лошади.
Красивые и грациозные лошади стали источником вдохновения для авторов необычной экспозиции, представленной в Можайске. Торжественное открытие выставки приурочили ко Дню города. Гостями мероприятия стали творческие люди, общественные деятели, ветераны и жители округа.
«Я желаю, чтобы таких выставок в нашем городе было много, и мы с вами приобщались к искусству», — сказала заместитель главы Можайского городского округа Мария Азаренкова.
Всего в «Доме художника» представили около 250 произведений. Из них 95 — работы ведущего российского художника Алексея Глухарева.