Около 250 юнармейцев приняли участие в турнире по огневой подготовке в Подольске

В центре «Юность» прошел I Кубок регионального отделения «Юнармия» Московской области по огневой подготовке, посвященный Дню защитника Отечества. В нем состязались более 240 участников из 40 команд, представляющих различные учебные заведения региона.

Юнармейцы соревновались в стрельбе из автомата Калашникова, пистолета Макарова и пневматического оружия, а также в сборке и разборке автоматов на время. Эти дисциплины требуют не только точности, но и высокой концентрации, что делает соревнования особенно напряженными.

«Занимаюсь стрельбой три раза в неделю уже несколько лет, чтобы показывать высокие результаты на соревнованиях», — рассказала глава юнармейского отряда «Сокол» школы № 32 Ксения Белина.

Соревнования стали площадкой для обмена опытом между юнармейцами и повышения их навыков в огневой подготовке.