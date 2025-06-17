Около 250 человек собрал ежегодный туристический слет в Дмитровском округе
На берегу реки Яхрома, рядом со спортивным курортом «Сорочаны», прошел традиционный ежегодный слет, организованный Дмитровской территориальной организацией профсоюза работников образования и науки России. При поддержке администрации и управления образования Дмитровского муниципального округа этот слет состоялся в 64-й раз и был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
На церемонии открытия участников приветствовали заместитель главы округа Ирина Костышина, депутаты Московской областной думы Марина Шевченко и Александр Орлов, а также общественные деятели муниципалитета. Они пожелали всем участникам приятного отдыха и ярких впечатлений в одном из живописных уголков Подмосковья.
«Проведение турслета — наша добрая традиция, им мы как бы завершаем учебный год, период сдачи государственной итоговой аттестации. И в этом году вся программа слета посвящена Великой Победе», — сказала Марина Шевченко, председатель профсоюза работников образования и депутат Московской областной Думы.
Начальник управления образования Дмитровского округа Татьяна Малинникова поздравила педагогов с успешным окончанием учебного года и подчеркнула, что подобные мероприятия способствуют укреплению дружбы и сплоченности коллективов.
Открытие завершилось флешмобом «День России».
По традиции каждая школа округа разбила свой бивуак и представила гостям и жюри творческие визитки под названием «Живет Победа в поколениях». В программе звучали песни и частушки, а участников угощали блюдами, приготовленными на костре.
В рамках слета прошли многочисленные конкурсы и викторины: изготовление плакатов «Наша героическая первичка», преодоление туристической полосы препятствий, вязание узлов, веселые эстафеты.
Вопросы краеведческой викторины касались боевого и трудового подвига жителей Дмитровского края в разные исторические эпохи, а отдельный конкурс был посвящен учителям — защитникам Отечества.
Творческий конкурс «Успех в единстве поколений» еще раз доказал, что педагоги — очень талантливые и креативные люди: все выступления были яркими и задорными.
Во второй день слета прошли соревнования по зарядке «Готов к труду и обороне», туристическому быту «На солнечной поляночке» и приготовлению туристического завтрака.
По итогам общекомандного зачета победителями 64-го туристско-краеведческого слета педагогов стали: лицей №4 (I место), Синьковская школа №1 (II место) и Дмитровская школа №5 (III место). Победители получили ценные призы — туристическое снаряжение и палатки.
«Проведение туристско-краеведческого слета педагогов — это не только добрая традиция, но и важная часть нашей работы по сохранению исторической памяти. Такие мероприятия показывают, насколько талантливы и многогранны наши учителя, как они умеют объединять поколения, воспитывая детей в духе патриотизма и любви к родному краю», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.