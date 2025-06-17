Около 250 человек собрал ежегодный туристический слет в Дмитровском округе

На берегу реки Яхрома, рядом со спортивным курортом «Сорочаны», прошел традиционный ежегодный слет, организованный Дмитровской территориальной организацией профсоюза работников образования и науки России. При поддержке администрации и управления образования Дмитровского муниципального округа этот слет состоялся в 64-й раз и был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На церемонии открытия участников приветствовали заместитель главы округа Ирина Костышина, депутаты Московской областной думы Марина Шевченко и Александр Орлов, а также общественные деятели муниципалитета. Они пожелали всем участникам приятного отдыха и ярких впечатлений в одном из живописных уголков Подмосковья.

«Проведение турслета — наша добрая традиция, им мы как бы завершаем учебный год, период сдачи государственной итоговой аттестации. И в этом году вся программа слета посвящена Великой Победе», — сказала Марина Шевченко, председатель профсоюза работников образования и депутат Московской областной Думы.

Начальник управления образования Дмитровского округа Татьяна Малинникова поздравила педагогов с успешным окончанием учебного года и подчеркнула, что подобные мероприятия способствуют укреплению дружбы и сплоченности коллективов.

Открытие завершилось флешмобом «День России».

По традиции каждая школа округа разбила свой бивуак и представила гостям и жюри творческие визитки под названием «Живет Победа в поколениях». В программе звучали песни и частушки, а участников угощали блюдами, приготовленными на костре.

В рамках слета прошли многочисленные конкурсы и викторины: изготовление плакатов «Наша героическая первичка», преодоление туристической полосы препятствий, вязание узлов, веселые эстафеты.

Вопросы краеведческой викторины касались боевого и трудового подвига жителей Дмитровского края в разные исторические эпохи, а отдельный конкурс был посвящен учителям — защитникам Отечества.

Творческий конкурс «Успех в единстве поколений» еще раз доказал, что педагоги — очень талантливые и креативные люди: все выступления были яркими и задорными.