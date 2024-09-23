Около 2,5 тысячи компаний получили экспортную поддержку Подмосковья

Около 2,5 тысячи уникальных компаний МСП получили услуги Фонда поддержки ВЭД Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Большая часть компаний относится к сегменту МСП, которому особенно требуется помощь в выходе на внешние рынки: у него часто не хватает средств для развития экспорта.

«Это практически полный объем предоставленной Фондом за время его работы поддержки. Всего он оказал более 9,5 тысячи услуг подмосковным компаниям, развивающим экспортную работу», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

С 2020 года Фонд ведет учет этих показателей по унифицированной отчетности. При его содействии предприятия Подмосковья экспортируют широкий ассортимент продукции: товары повседневного спроса, продукты питания, бытовую химию, машины и оборудование. Среди ключевых экспортных партнеров — Армения, Белоруссия и Китай.

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