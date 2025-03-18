Около 2,5 тысячи километров дорог обработали ото льда в Подмосковье за ночь

На дорогах в столичном регионе на фоне похолодания стало скользко. В ночь на вторник, 18 марта, в Подмосковье обработали ото льда около 2,5 тысячи километров проезжей части на потенциально опасных участках.

«В работах на съездах, мостах, эстакадах были задействованы более 250 единиц спецтехники на региональной сети и около 160 — на муниципальной сети», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Ночью в среду в регионе также возможна минусовая температура. Дорожные службы следят за погодными условиями, чтобы своевременно обработать дороги противогололедными материалами.