Около 25 тысяч мальков сазана выпустили в Можайское водохранилище

В акваторию Можайского водохранилища и Москву-реку выпустили порядка 25 тысяч мальков сазана. Мероприятие прошло в рамках восстановления водных биоресурсов региона.

Центральный филиал «Главрыбвод» — Можайский производственно-экспериментальный рыбоводный завод — посетили заместитель главы Можайского округа Ольга Спиридонова и заместитель начальника отдела сельского хозяйства и экологии Светлана Филиппова. Предприятие является единственным государственным хозяйством в Московской области, занимающимся разведением редких видов осетровых рыб для сохранения генофонда.

Вес каждой особи составляет около 25 граммов — оптимальный размер для адаптации к новым условиям. Несколько мальков из партии отправляются на исследование в санитарно-эпидемиологическую станцию и ветеринарную клинику. Только после положительных заключений о состоянии здоровья дается разрешение на выпуск.

На заводе также применяется система чипирования взрослых особей. Каждую рыбу снабжают чипом, который позволяет отслеживать миграцию и состояние популяции, что помогает в селекционной работе и сохранении биоразнообразия.