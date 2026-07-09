Около 25 литров донорской крови собрали на акции в Павловском Посаде

Московский областной центр крови организовал выездную донорскую акцию в Доме культуры «Октябрь» в Павловском Посаде. Участие в мероприятии приняли почти 70 жителей округа, что позволило собрать порядка 25 литров крови, сообщили в региональном Минздраве.

Среди участников акции оказался почетный донор Сергей Егоров — для него эта донация стала 45-й по счету. Мужчина рассказал, что поначалу сдавал кровь ради отгулов на работе, но со временем это стало привычным делом.

«Недавно привлек к донорству младшую сестру с мужем — они уже второй год сдают. Крови не боюсь, у меня почти все сестры — медики, поэтому шел на донацию всегда без переживаний», — поделился Сергей.

Впервые попробовала себя в роли донора студентка Арина Тюмченкова. Девушка, которая учится на химика и увлекается танцами, пришла на акцию вместе с мамой. Арина призналась, что давно хотела стать донором, но год назад не смогла из‑за болезни. В этот раз они с мамой решили не откладывать и пришли на акцию.

«Мама предложила попробовать еще раз, и мы решили: надо идти! Мне всегда хотелось помогать людям, и донорство — это мой первый шаг в ту область, с которой я хотела связать жизнь. Приятно осознавать, что мой поступок может помочь кому-то в трудной ситуации», — рассказала Арина.

Следующая донорская акция в Павловском Посаде пройдет 11 сентября. Узнать актуальные сведения можно на страницах «Доноры Подмосковья» в «Макс».