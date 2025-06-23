Около 2,5 километра теплосетей заменят в Реутове в 2025 году

На некоторых участках временно устанавливают надземный трубопровод, чтобы не ограничивать подачу горячей воды в жилые дома.

«Мы продолжаем масштабные работы по модернизации системы теплоснабжения. Реконструкция тепловых сетей предусматривает замену труб на больший диаметр — 530 мм, а общая длина участков в этом году составит порядка 2,4 км. Также капитально ремонтируем и меняем оборудование в двух котельных города — № 1 и № 5. Программа реконструкции рассчитана на несколько лет, но все работы, запланированные на этот год, завершим до начала отопительного сезона», — отметил глава городского округа Реутов Филипп Науменко.

Модернизация существенно повысит надежность теплоснабжения в муниципалитете и сократит количество аварий зимой. Программа охватывает основные тепломагистрали и оборудование в котельных.

Запланированные мероприятия обеспечат стабильным теплоснабжением более чем 50 тысяч жителей. Во время работ делают акцент не только на качество ремонта, но и на минимизацию неудобств для населения. Сроки восстановительных мероприятий контролируются профильными службами.