Около 2,5 километра теплосетей заменят в микрорайоне имени Маркова в Дмитрове

Современные нормативы требуют укладки теплотрасс в монолитных конструкциях вблизи школ и других детских учреждений, что повлияло на сроки выполнения работ. Благодаря слаженному взаимодействию подрядчика с администрацией округа и Министерством энергетики Подмосковья необходимые изменения оперативно внесли в проект.

Руководитель подрядной организации ООО «Главстрой» Сергей Никитин рассказал, что байпас для подачи горячей воды в дома № 2 и 4 уже смонтирован. «К вечеру 14 августа система будет заполнена, и все жители микрорайона Маркова вновь получат горячую воду, — сообщил он.

Работы на территории школы будут завершены до начала учебного года. Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов лично контролирует ситуацию. «Отставание от графика недопустимо. Мы приложили все усилия, чтобы ускорить процесс. Качественные коммуникации — это основа комфорта и безопасности наших жителей», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

Всего в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» в округе планируют заменить более 10 километров труб, отремонтировать пять котлов и построить центральный тепловой пункт и две модульные котельные.