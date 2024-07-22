Около 25 килограммов вторсырья собрали на акции «Экодвор» в Солнечногорске

Акция «Экодвор» прошла в формате семейного праздника у дома № 2А на улице Большевистская в Солнечногорске. Жители сдали на переработку около 25 килограммов вторсырья.

Волонтеры провели для гостей мероприятия экологический квест и игру «Экогольф», с помощью которой жители научились правильно сортировать отходы. Активисты молодежных центров «Возрождение» и «Подсолнух» сделали всем желающим аквагрим и провели мастер-класс по боевым искусствам. В течение дня на площадке работала «Дармарка», где можно было обменяться вещами. Также волонтеры принимали пластик для благотворительного проекта «Добрые крышечки».

«Проведение акции „Экодвор“ началось в Солнечногорске 19 мая 2019 года. Вот уже шестой год жители активно участвуют в сборе и сдаче вторсырья. За это время сотни килограммов отходов пошли не на свалки, а на переработку, получили „вторую жизнь“ в виде новых вещей, которыми мы пользуемся ежедневно. Проведение юбилейной, тридцатой акции запланировано на сентябрь», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.