Около 240 млн рублей поступило в бюджет Подмосковья от реализации недвижимости

Более 39 тысяч объектов недвижимости обследовали муниципалитеты за два года. Лидерами по количеству проведенных самообследований стали Одинцовский, Дмитровский и городской округ Серпухов.

По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, за два года муниципальные земельные инспекторы выявили более шести тысяч неиспользуемого имущества — 3103 земельных участков и 2974 объектов капитального строительства.

«По каждому неиспользуемому объекту органы местного самоуправления составляют дорожную карту и размещает информацию на областном инвестпортале. Там размещено 804 объекта недвижимости, а по итогам самообследования реализовано 608 объектов за два года», — рассказала Адигамова.

По итогам реализации объектов недвижимости в бюджет городских округов Подмосковья поступило порядка 240 миллионов рублей.

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