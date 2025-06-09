Около 24 тысяч дефектов на детских площадках устранили в Подмосковье с января

С началом лета и школьных каникул детские площадки становятся любимым местом для активного отдыха — именно здесь ребята проводят много времени. Чтобы эти зоны оставались безопасными, представители Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона регулярно проверяют их состояние.

При обнаружении поломок информацию сразу передают в коммунальные службы, чтобы те как можно быстрее все исправили. Так, с начала года в Московской области уже провели большую работу по ремонту детских площадок. Всего удалось устранить около 24 тысяч разных неисправностей.

Среди них — более трех тысяч поломанных качелей и почти столько же неисправных горок. Эти элементы особенно важны для детских игр, и их исправность напрямую влияет на безопасность ребят.

Родителям напоминают, что сообщить о замечаниях в содержании игровых площадок в своем дворе можно обратившись в территориальные отделы ведомства.