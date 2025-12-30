Около 230 студентов-медиков Подмосковья приняли участие в донорском марафоне

Студенты семи филиалов Московского областного медицинского колледжа приняли участие в акции «День Донора». С 24 ноября им удалось собрать почти 70 литров крови.

Всего в марафоне поучаствовали около 230 студентов и преподавателей филиалов в Мытищах, Раменском, Наро-Фоминске, Орехово-Зуеве, Серпухове, Люберцах и Красногорске. Многие стали донорами впервые. Среди них студентка третьего курса направления «Лабораторная диагностика» Диана Алешина.

«Я решила стать донором по примеру своей бабушки, которая является почетным донором. Мне это ничего не стоит, но может кому-нибудь действительно помочь и даже спасти жизнь», — поделилась она.

Центр крови сотрудничает с областным медицинским колледжем уже более десяти лет. За это время было собрано около двух тонн жизненно важной жидкости.