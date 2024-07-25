Около 2,3 гектара просек ЛЭП расчистили в Подмосковье с начала года

Свыше 2,2 гектара зон вокруг линий электропередачи расчистили в Подмосковье от кустарников и лишней растительности с начала года. Это позволило повысить качество электроснабжения жителей.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, для повышения надежности электроснабжения в Подмосковье ремонтируют, реконструируют и строят необходимую инфраструктуру. Специалисты также расчищают зоны вдоль линий электропередачи. Такие работы уже провели на территории 2,2 гектара. В планах на год расчистить площадь более пяти гектаров.

Как отметили в ведомстве, поддержание нормативной ширины трасс позволяет снизить риски технологических нарушений из-за падения деревьев и крупных веток. Это также облегчает доступ к объектам для проведения ремонта.

Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин отметил, что программу повышения надежности электроснабжению реализуют в Подмосковье четвертый год подряд. За это время качество оказания услуг повысилось на 20%. При этом количество муниципалитетов, где проводят работы ежегодно растет.

«Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом — в 33. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. То есть мы учитываем жалобы жителей и, исходя из этого, формируем программу мероприятий. Все работы проходят под строгим контролем Министерства энергетики и Правительства Московской области», — сказал он.

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