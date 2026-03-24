Около 225 семей медиков в Подмосковье оформили компенсацию аренды жилья

Медработники в Подмосковье могут получить компенсацию аренды жилья. Выплату уже оформили около 225 семей.

Размер поддержки составляет до 30 тысяч рублей для одиноких медиков и до 45 тысяч – для супружеских пар специалистов.

Компенсацию уже оформили 224 семьи.

«Меры соцподдержки позволяют не только создавать комфортные условия работы и жизни для медработников региона, но и привлекать новые кадры. В регионе действуют различные меры соцподдержки, в том числе программа компенсации аренды жилья», – рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья - глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Для получения поддержки нужно соответствовать ряду критериев. Так, необходимо работать на полную ставку и не иметь собственного жилья в регионе.

Подать заявку на компенсацию можно по ссылке.