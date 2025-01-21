Около 2000 школьников из Подольска получили значки ГТО в 2024 году

В городском округе Подольск за прошлый год 1928 школьников получили значки ГТО: 752 золотых, 527 серебряных и 649 бронзовых. Обладатели золотых знаков отличия получают дополнительные баллы при поступлении в вузы.

В Подольске зимний сезон спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» откроется 24 января. Силу, скорость, выносливость и другие показатели помимо школьников проверят трудовые коллективы спортивных учреждений.

Отметим также, что с начала текущего года расширили перечень стандартных налоговых вычетов по НДФЛ для физических лиц. Сдавшие нормативы ГТО и получившие значки отличия смогут оформить вычет в размере 18 тысяч рублей. Важно, чтобы в год сдачи комплекса налогоплательщик прошел диспансеризацию. При получении вычета возраст обратившегося и категория знака отличия не имеют значения.

Налоговый вычет в 2025 году можно получить у работодателя в любом месяце налогового периода. Также налогоплательщик может самостоятельно оформить право на вычет, представив в 2026 году декларацию по форме 3-НДФЛ за 2025 год. Сделать это можно на сайте Федеральной налоговой службы России в разделе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».