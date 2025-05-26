Около 2000 детей родились в областном перинатальном центре в Балашихе с начала года

С января 2025 года в Московском областном перинатальном центре, расположенном в Балашихе, появились на свет 1937 малышей, включая 40 двоен и две тройни. Каждое рождение — это итог слаженной работы команды врачей, акушерок и медсестер, которые сопровождают будущих мам на всех этапах: от подготовки к беременности до послеродового ухода.

Центр оснастили передовым оборудованием, в учреждении применяют индивидуальный подход, что обеспечивает высокий уровень заботы о здоровье матерей и новорожденных. Особое внимание там уделяют выхаживанию недоношенных детей, в том числе с экстремально низкой массой тела. Это требует от персонала исключительного профессионализма.

В 2023 году центр отметил 20-летие. За это время здесь появились на свет более 100 тысяч детей. Перинатальный центр также проводит сложные гинекологические операции, помогая женщинам сохранить здоровье и качество жизни.