Около 200 участников собрал Всероссийский марафон в Балашихе

Профессиональные спортсмены и любители из 16 округов приняли участие в региональном этапе Всероссийского марафона «Земля спорта» в городском округе Балашиха. Они сдавали нормативы, состязались в силовом экстриме и семейных эстафетах.

В День физкультурника на стадионе футбольного центра «Метеор» в Балашихе состоялся региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта». Он прошел при поддержке Министерства сельского хозяйства России, Министерства физической культуры и спорта Московской области. Свои силы в различных видах спорта проверили порядка 200 человек из 16 городских округов. Помимо сдачи нормативов, профессиональные спортсмены и любители всех возрастов приняли участие в семейных эстафетах и силовом экстриме.

Наградить лучших пришли сотрудники администрации округа, председатель городского Совета депутатов, руководитель фракции «Единой России» Геннадий Попов, начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Никита Тарасевич.

«Хочу поблагодарить Министерство спорта Московской области, Министерство сельского хозяйства России за возможность провести такие мероприятия у нас в Балашихе. Чем больше будет спорта, тем больше у нас будет здоровых и крепких духом людей!» — сообщил Никита Тарасевич.

Организаторы представили для гостей множество спортивных локаций, где каждый мог выбрать занятие по душе: от регби до пилатеса. Также в самом здании центра прошли соревнования по тяжелой атлетике на открытый кубок Балашихи.

Марафон «Земля спорта» направлен на развитие спортивной инфраструктуры в России. Сильнейшие его участники и команды выступят в суперфинале в Калининграде.

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