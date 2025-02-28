Около 200 тысяч человек посетили Пестовский парк в Балашихе с начала года

Министерство благоустройства Московской области сообщает, что Пестовский парк в городском округе Балашиха стал настоящим магнитом для отдыхающих. Его посетили свыше 199 тысяч гостей за первые два месяца 2025 года.

Расположенный в восточной части микрорайона Железнодорожный, парк предлагает множество вариантов для активного и расслабляющего времяпрепровождения. В нем созданы тематические зоны, оборудованные удобной парковой мебелью, что позволяет посетителям наслаждаться отдыхом на свежем воздухе. Для детей всех возрастов предусмотрены интерактивные площадки с разнообразными игровыми элементами, делая Пестовский идеальным местом для семейных выходных.

Кроме того, парк оснащен концертно-развлекательной площадкой, где регулярно проводятся различные мероприятия, способствующие культурному обогащению района. Спортивные площадки предоставляют возможность для активных игр, а зона проката сезонного инвентаря позволяет посетителям наслаждаться активностями без необходимости покупки собственного оборудования.

Адрес парка: Московская область, Балашиха, городской округ, микрорайон Железнодорожный, улица Луговая, дом 5.