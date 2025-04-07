Около 200 сухих и сломанных деревьев убрали во дворах Подмосковья с начала года

Сухие и аварийные деревья во дворах представляют опасность для жителей, поэтому в Подмосковье их своевременно ликвидируют. С января сотрудники коммунальных служб устранили около 200 опасных насаждений.

С начала года больше всего сухих, сломанных и гнилых деревьев устранили в Пушкино, Сергиевом Посаде и Ступине.

Эта работа требует подготовки. Сначала специалисты поднимаются на верхушку, фиксируют ствол и спиливают часть растения, которую затем аккуратно опускают на землю при помощи лебедки.

Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья следят за процессом обрезки и контролируют уборку после проведенных работ.