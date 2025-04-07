Около 200 сухих и сломанных деревьев убрали во дворах Подмосковья с начала года

Сухие и аварийные деревья во дворах представляют опасность для жителей, поэтому в Подмосковье их своевременно ликвидируют. С января сотрудники коммунальных служб устранили около 200 опасных насаждений.
С начала года больше всего сухих, сломанных и гнилых деревьев устранили в Пушкино, Сергиевом Посаде и Ступине.
Эта работа требует подготовки. Сначала специалисты поднимаются на верхушку, фиксируют ствол и спиливают часть растения, которую затем аккуратно опускают на землю при помощи лебедки.
Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья следят за процессом обрезки и контролируют уборку после проведенных работ.
Идею проверки статуса брака на «Госуслугах» объяснили ростом разводов из-за измен
Около 4 тысяч машин эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю
Еще 35 тысяч онлайн-заявок на лицензии на продажу алкоголя подали в Подмосковье
Баскетбольный клуб «Химки» выступит в полуфинале Суперлиги
Чем проще состав, тем лучше. Как правильно выбрать вяленую рыбу на закуску
Спортсмены из Лобни стали призерами первенства и чемпионата России по кобудо
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте