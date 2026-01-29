Около 200 студентов подключились к уборке снега в Дубне

Студенты двух учебных заведений ежедневно помогают коммунальным службам очищать от снега социальные объекты. Особое внимание уделяется детским садам и школам.

Более 200 учащихся колледжа «Политех „Дубна“» и структурного подразделения № 3 Дмитровского техникума работают вместе с дворниками уже третий день подряд. Добровольцы помогают расчищать территории образовательных учреждений, включая дорожки, прогулочные зоны, эвакуационные выходы и подъезды для техники.

Руководитель структурного подразделения «Детский сад „Сказка“» школы № 7 Ольга Пономарева отметила, что волонтерская помощь позволяет учреждениям работать без перебоев даже в период сильных снегопадов. По ее словам, дети могут гулять на чистых участках, а транспорт беспрепятственно заезжает на территорию.

Инициатива исходила от движения «Волонтеры Подмосковья», к которому затем присоединились студенты. Глава города Максим Тихомиров поблагодарил молодежь за поддержку коммунальных служб. Студенты планируют продолжать работу, пока в городе идет снег.