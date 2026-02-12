Около 200 спецмашин задействовали в уборке снега в Солнечногорске
После очередного снегопада в разных округах Подмосковья проходит уборка. В Солнечногорске в этой работе ежедневно участвуют 300 дворников и 200 специализированных машин.
К расчистке снега привлекли 198 сотрудников управляющих компаний и свыше 60 роторных снегоочистителей.
В первую очередь специалисты убирают магистрали и трассы, главные дороги и улицы, а также дворы и территории сел.
В график включают также зоны, о расчистке которых просят местные жители.
Администрация Солнечногорска строго контролирует работу общественного транспорта. Для удобства подвоза детей к учебным заведениям дороги, по которым ездят автобусы, освобождают от снега в приоритетном порядке.