Около 200 спецмашин задействовали в уборке снега в Солнечногорске

После очередного снегопада в разных округах Подмосковья проходит уборка. В Солнечногорске в этой работе ежедневно участвуют 300 дворников и 200 специализированных машин.

К расчистке снега привлекли 198 сотрудников управляющих компаний и свыше 60 роторных снегоочистителей.

В первую очередь специалисты убирают магистрали и трассы, главные дороги и улицы, а также дворы и территории сел.

В график включают также зоны, о расчистке которых просят местные жители.

Администрация Солнечногорска строго контролирует работу общественного транспорта. Для удобства подвоза детей к учебным заведениям дороги, по которым ездят автобусы, освобождают от снега в приоритетном порядке.