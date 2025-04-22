Около 200 сотрудников «Мособлгаза» поучаствовали в субботнике в Звенигороде

В этом году в мероприятии приняли участие около 200 работников из шести различных филиалов компании и аппарата управления. Руководил процессом генеральный директор организации Игорь Баранов, который лично участвовал в уборке. Под руководством опытных специалистов собрали свыше 300 мешков с листвой, мусором и разным бытовым мусором, оставшимся после зимы.

Такие мероприятия помогают не только привести в порядок окружающую среду Одинцовского округа, но и укрепляют командный дух, создают атмосферу взаимопомощи. Участники отметили, что подобные акции дарят им заряд бодрости, хорошего настроения и чувство выполненного долга за важное дело — заботу о сохранении исторического и природного наследия.