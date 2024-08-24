Около 200 семей из Балашихи получат школьные рюкзаки для первоклассников

Портфели со школьными принадлежностями от правительства Московской области вручат около 200 семей городского округа Балашиха. Более 50 из них такой подарок уже получили.

Покупку рюкзаков первоклассника финансирует региональный бюджет. По традиции детям дарят их накануне учебного года. В Балашихе 57 семей уже стали обладателями «подарка первокласснику».

«Подарок могут получить не обязательно многодетные семьи, это может быть и малоимущая семья. У нас в этом году таких семей около 200», — отметила Лилия Татевосян.

Кроме того, около девяти тысяч многодетных и малоимущих семей округа ко Дню знаний получат материальную помощь на приобретение школьной формы. Единовременная выплата составит три тысячи рублей. Тысяче семей с низким доходом перечислят по 10 тысяч рублей.

«Семьи с ребенком-инвалидом, у кого доход на каждого члена семьи меньше 27 тысяч, получают 13 тысяч рублей. Таких семьей, имеющих детей-инвалидов, около 140. Все делается проактивно — людям не надо подавать никакие заявления», — добавила Лилия Татевосян.

В Подмосковье работают и другие меры поддержки многодетных семей. Например, компенсация жилищно-коммунальных услуг, газификация индивидуального жилищного строительства, освобождение от транспортного налога, предоставление социальной карты для бесплатного проезда, выплаты на земельный участок, бесплатное двухразовое питание ребенка в школе, бесплатное посещение выставок и музеев.

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