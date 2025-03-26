Около 200 сельских дорог отремонтируют в Подмосковье в 2025 году

Еще 500 километров сельских и подъездных дорог отремонтируют в Подмосковье в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Всего в порядок приведут 200 участков, связывающих небольшие населенные пункты с 37 окружными центрами.

Ремонт сельских дорог позволяет обеспечить комфортный проезд жителей к домам и социальным объектам, отметил глава регионального Минтранса Марат Сибатулин Благодаря этому передвижение становится более безопасным и удобным.

«В этом сезоне специалисты „Мосавтодора“ отремонтируют порядка 200 участков региональной сети, обеспечивающих связь малых населенных пунктов с 37 окружными центрами», — сказал он.

Так, покрытие обновят на подъезде к селу Глинково от Ярословского шоссе, а также на участке, соединяющем поселок Авсюнино и деревню Дорохово. Дорогу также обновят в селе Марчуги, деревнях Мартьяново и Лужки, поселке Столбовая и в других местах.

Узнать, какие объекты вошли в программу, можно по ссылке.