Около 200 подтоплений из-за снега устранили во дворах Подмосковья в апреле

С потеплением в Подмосковье начали таять снежные сугробы, и в некоторых дворах появились подтопления. Коммунальные службы активно устраняют скопившуюся воду. Сейчас специалисты следят за местами, где такие ситуации случаются чаще всего.
Основное внимание уделяют прочистке ливневок и водостоков от грязи, листьев и веток — это помогает предотвратить новые затопления. Только с начала месяца уже убрали 176 подтоплений.
Для быстрой откачки воды используют специальные машины — илососы. Жителей региона просят сообщать о подтоплениях в свою управляющую компанию или в территориальный отдел Министерства ЖКХ Московской области.
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