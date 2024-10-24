Около 200 первоклассников посвятили в лицеисты в Дзержинском

В лицее № 3 имени главного маршала авиации Александра Голованова прошло посвящение более 200 первоклассников. Пять младших классов подготовили концертные номера и исполнили гимн образовательного учреждения.

На торжественном посвящении директор лицея вручил отличникам учебы похвальные листы и почетные грамоты.

«Здесь постоянные учителя. Они не меняются, нарабатывают свой опыт годами. У некоторых стаж составляет больше 20 лет, что очень привлекает. Наш учитель не просто занимается по книгам, она придумывает различные интересные тетради, вклейки. Наши тетради — это целые произведения искусства», — рассказала Гульнара Шабанова.

Некоторые родители целенаправленно выбрали лицей № 3, учитывая, что они проживают в соседнем округе. Важный критерий при отборе учреждения — качество образования.

Старшеклассники подготовили театральное представление с играми и викторинами, а также исполнили вокальные и танцевальные номера. Вместе они спели гимн дальней авиации. Подпевал весь зал.

«Наш лицей носит имя главного маршала А. Е. Голованова, и девиз дальней авиации: „мастерство, достоинство и честь“ — это девиз всех воспитанников нашего учреждения», — рассказала директор лицея № 3 Виктория Цыганкова.

С праздником учеников поздравил ветеран дальней авиации Виталий Бобров.

Торжественная клятва новобранцев — неотъемлемая часть ежегодного праздника, который проводят в образовательном учреждении на протяжении 30 лет. Еще одна приятная традиция — угощение вкусными пирогами.

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